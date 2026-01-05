Egipto avanza a cuartos de Copa de África al vencer a Benín en la prórroga

Egipto, uno de los favoritos de la competición, necesitó la prórroga para eliminar a Benín en los octavos de final (3-1; 1-1 al final del tiempo reglamentario) y clasificar a los cuartos de final de la Copa de África, este lunes en Agadir (Marruecos).

Los Faraones marcaron la diferencia por medio de Marwan Attia (69'), Yasser Ibrahim (97') y Mohamed Salah (120+3'). Benín había establecido la igualada con un gol de Jodel Dossou (83').

Egipto, la nación más laureada del torneo africano, peleará el sábado por meterse en las semifinales ante el ganador del duelo entre Costa de Marfil, vigente campeona, y Burkina Faso.

Al igual que el anfitrión Marruecos ante Tanzania el domingo (1-0), a los egipcios les costó más de lo esperado ante un rival "a priori" más débil -Benín ocupa el puesto 92 en ranking FIFA- que compensó sus carencias técnicas con una gran entrega y compromiso.

El autor del gol de Benín, Jodel Dossou, milita en la quinta división francesa.

Ya en la prórroga, un remate de cabeza de Yasser Ibrahim y una contra culminada con clase por Salah hicieron buenos los pronósticos.

El sueño de Salah, la estrella del Liverpool, de conquistar la CAN por primera vez después de dos finales perdidas sigue siendo posible.