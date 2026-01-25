Egipto concede la gracia a 2.520 presos en el Día de la Policía

Esta liberación se produce tras un decreto presidencial que otorga indultos por el resto de sus condenas a algunos presos que cumplían los requisitos.

Se establecieron comisiones especiales en todo el país para revisar los expedientes de los presos y determinar su elegibilidad para el indulto.

"Esta iniciativa demuestra el compromiso del Ministerio del Interior con la implementación de una política penal moderna, garantizando un apoyo integral a los presos y facilitando la reinserción social de los reclusos rehabilitados", declaró el ministerio en un comunicado.

El Día de la Policía conmemora la Batalla de Ismailia de 1952, en la que las fuerzas egipcias repelieron a las tropas británicas (ANSA)