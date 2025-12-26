Egipto.- Condenado a cinco años de cárcel un economista y comentarista crítico con las políticas de Al Sisi en Egipto

MADRID, 26 de diciembre de 2025 (Europa Press). Un tribunal de Egipto ha ratificado este jueves la condena al economista Abdel Jaled Faruk a cinco años de cárcel por supuestamente haber difundido "noticias falsas", tras escribir una serie de artículos críticos con la política económica del Gobierno presidido por Abdelfatá al Sisi. "Se confirmó la sentencia contra Abdel Jaled Farouk, que lo condenaba a cinco años de prisión", ha anunciado su abogado, Nabeh al Ganadi, en un escueto mensaje en su cuenta de la red social X, tras presentar un recurso. El dictamen contra Faruk, de 68 años, llega más de un año después de que fuese encarcelado por la difusión de una serie de artículos en los que criticaba la política económica de Al Sisi, incluida la construcción de la nueva capital administrativa en Egipto. Su defensa denunció el pasado octubre ante el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que el proceso contra Faruk "careció de todas las garantías de un proceso justo y no (le) permitió el derecho a defenderse". CPJ, Human Rights Watch y organizaciones egipcias de Derechos Humanos han lamentado estos hechos y han considerado la condena contra Faruk como muestra del nivel de "represión" en el país árabe y la falta de "suficientes garantías legales" para periodistas y escritores en el marco de su trabajo.