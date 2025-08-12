LA NACION

Egipto dice que está trabajando con Qatar y EEUU para relanzar el plan de tregua en Gaza de 60 días

El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, dijo el martes que El Cairo está trabajando con Qatar y Estados Unidos para negociar un alto al fuego de 60 días en Gaza, como parte de un esfuerzo renovado para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás.

"Estamos trabajando muy arduamente ahora en plena cooperación con los cataríes y estadounidenses", dijo Abdelatty a los periodistas durante una conferencia de prensa en El Cairo.

"El objetivo principal es regresar a la propuesta original: tener un alto al fuego de 60 días, con la liberación de algunos rehenes y algunos detenidos palestinos y el flujo de asistencia humanitaria y médica a Gaza sin restricciones, sin condiciones".

