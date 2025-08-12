Egipto dice que está trabajando con Qatar y EEUU para relanzar el plan de tregua en Gaza de 60 días
LA NACION
El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, dijo el martes que El Cairo está trabajando con Qatar y Estados Unidos para negociar un alto al fuego de 60 días en Gaza, como parte de un esfuerzo renovado para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás.
"Estamos trabajando muy arduamente ahora en plena cooperación con los cataríes y estadounidenses", dijo Abdelatty a los periodistas durante una conferencia de prensa en El Cairo.
"El objetivo principal es regresar a la propuesta original: tener un alto al fuego de 60 días, con la liberación de algunos rehenes y algunos detenidos palestinos y el flujo de asistencia humanitaria y médica a Gaza sin restricciones, sin condiciones".
