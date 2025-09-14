Egipto firma acuerdos de exploración de petróleo y gas por valor de más de US$121 millones

EL CAIRO, 14 sep (Reuters) - Egipto firmó tres acuerdos de inversión por valor de más de US$121 millones para la exploración de petróleo y gas en el desierto occidental, el golfo de Suez y el norte del Sinaí, informó el domingo el Ministerio de Petróleo egipcio.

Los acuerdos se firmaron con Parenco Egypt, Dragon Oil, con sede en Dubái, y Apache, por unos 46, 40,5 y 35 millones de dólares respectivamente.

El primer acuerdo tiene por objeto volver a adjudicar a Parenco Egypt la zona marítima del norte del Sinaí, con inversiones para perforar tres pozos. Parenco Egypt es una filial de Egypt Kuwait Holding company (EKH).

El acuerdo con Dragon Oil es también para tres pozos, mientras que el de Apache para el desierto occidental incluirá cinco nuevas zonas de exploración, con la perforación de 14 pozos. (Reporte de Momen Atallah; Escrito por Jaidaa Taha; Editado en Español por Ricardo Figueroa)