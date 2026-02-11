Egipto-Libia: el Cairo y Trípoli trabajan conjuntamente sobre migración irregular

Las dos partes -según una nota del ministerio- discutieron la marcha de los procedimientos de repatriación de varios inmigrantes, garantizando el cumplimiento de las leyes nacionales y de los convenios internacionales aplicables.

También se debatió la regulación del trabajo de los inmigrantes, en consonancia con las necesidades del mercado laboral libio.

El objetivo -se puso de relieve- es estructurar mejor el mercado, reducir el trabajo informal y fortalecer la seguridad y la estabilidad económica del país.

Las conversaciones abordaron el establecimiento de programas de capacitación y desarrollo de capacidades, así como la intensificación de la coordinación conjunta de seguridad entre los dos países, al servicio de intereses comunes (ANSA).