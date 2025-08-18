Egipto listo para participar en fuerza internacional para Gaza bajo mandato de la ONU

Egipto está "listo" a unirse a una fuerza internacional desplegada en Gaza, declaró su jefe de la diplomacia, cuando una nueva proposición para una tregua en el territorio palestino fue transmitida a Hamás en El Cairo.

"Estamos listos a contribuir a cualquier fuerza internacional que pueda ser desplegada en Gaza", a condición de que repose sobre "una resolución del Consejo de Seguridad, un mandato claro y se inscriba en una perspectiva política", declaró Badr Abdelatty.

"Sin perspectiva política, sería insensato desplegar fuerzas allá", precisó en una conferencia de prensa con el Primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, en el puesto fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Egipto pide desde hace tiempo la unidad palestina bajo conducción de la Autoridad Palestina, que perdió en 2007 el control de la Franja de Gaza en beneficio del movimiento islamista Hamás.

El Cairo se muestra también "dispuesto a contribuir a cualquier esfuerzo internacional a favor de la creación de un Estado palestino", agregó el ministro egipcio.

Una nueva proposición con miras a un cese el fuego en el territorio palestino fue entregada el lunes a Hamás, indicó a AFP un responsable palestino cercano al caso.

Hasta ahora los esfuerzos de los mediadores Egipto, Catar y Estados Unidos no han logrado un cese el fuego durable en la guerra que devasta desde hace 23 meses la Franja de Gaza, amenazada de "hambre generalizada", según la ONU.