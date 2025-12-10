Egipto llora a su faraón: sin Salah en el campo, mejor una partida de cartas

En una cafetería de un bullicioso barrio de El Cairo, en los partidos del Liverpool normalmente no cabe un alma, con todo el mundo atento al televisor. Sin Mohamed Salah, apartado, los aficionados preferían el martes jugar a las cartas que seguir el duelo contra el Inter.

"Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa", añadió.

El lunes su club le dejó fuera de la convocatoria para el duelo de Champions ante el Inter en Milán, que los Reds ganaron 1-0.

El pulso entre la entidad y su leyenda dividió a los numerosos hinchas del Liverpool alrededor del mundo. No en El Cairo, donde recibe un respaldo absoluto.

- "Estamos molestos, por supuesto" -

"Estamos molestos, por supuesto", decía Adel Samy, de 40 años, seguidor de Salah desde hace tiempo, que recuerda la pasión que hay en la cafetería cuando el extremo salta al campo.

Pero el martes por la noche, solo un puñado de clientes se sentaba en sus mesas: algunos con la mirada fija en sus teléfonos, otros barajando cartas, sin apenas echar un vistazo a la televisión.

"No se merece lo que está pasando", añade Samy a la AFP.

Islam Hosny, de 36 años, que ayuda a regentar la cafetería familiar, señaló que la calle adyacente solía llenarse de "gente de pie" cada vez que jugaba Salah.

"El café se llenaba como en un derbi Ahly-Zamalek", subraya a la AFP, en referencia a la rivalidad futbolística más importante de Egipto.

- En diez días la Copa de África -

"Ahora, como saben que no juega, no viene nadie", añade.

En una mesa de la esquina, un cliente pide en voz baja al personal que cambie de canal y ponga otro partido de la jornada europea.

Desde que se unió al equipo de Merseyside en 2017, Salah, de 33 años, ha impulsado el retorno del Liverpool a la élite del fútbol europeo con 250 goles en 420 partidos.

Cortejado abiertamente por el lucrativo fútbol saudita, Salah deberá decidir sobre su futuro.

Antes, en los próximos días se unirá a su selección para la disputa de la Copa de África en Marruecos (21 diciembre-18 enero). No hay duda de que los cafés en El Cairo recuperarán el bullicio para ver a su icono en acción.

