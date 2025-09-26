Egipto: mueren once personas y más de 30 resultan heridas tras el derrumbe de un edificio en Egipto

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos once personas han muerto y más de 30 han resultado heridas este viernes a causa del derrumbe de un edificio en la ciudad egipcia de El Mahala, situada en la provincia de Garbia (norte), según han confirmado las autoridades, sin que por el momento se conozcan las causas del derrumbe.

El gobierno provincial ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que los trabajos de búsqueda y rescate continúan activos en la zona, a donde se ha trasladado el gobernador, Ashraf al Jundi, para intentar localizar a víctimas atrapadas entre los escombros.

"El gobernador expresa sus sinceras condolencias a los familiares de los once fallecidos (...) y desea una pronta recuperación a los 32 heridos", ha señalado, antes de indicar que entre ellos hay tres trabajadores de Protección Civil que han tenido que ser hospitalizados. Entre los heridos hay dos en la UCI, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos ascienda en las próximas horas.

Por otra parte, ha ensalzado la labor de los equipos de emergencia y ha reclamado a la población que confíe únicamente en las informaciones oficiales, "sin circular datos o cifras inexactas a través de redes sociales.

"Cualquier actualización será notificada a través de medios oficiales", ha zanjado.