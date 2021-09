Egipto prohíbe el acceso al personal académico no vacunado o sin prueba negativa a los centros educativos

El Ministerio de Educación de Egipto ha anunciado este viernes que el personal académico no vacunado o que no se someta a pruebas diagnósticas no podrá acceder a las instituciones académicas, a dos semanas de arrancar el curso escolar y con unas cifras de profesores no inoculados que alcanza el 40 por ciento en el país.

El ministro de Educación, Tariq Shawqi, ha anunciado que el personal escolar que no cuenta con las dosis de la vacuna contra el coronavirus tendrá que pagar dos pruebas PCR a la semana, que actualmente tienen un precio de casi 100 dólares (unos 85 euros).

Shawqi también ha indicado que, una vez vacunados todos los profesores, se procederá a la inoculación de los estudiantes, según el portal de noticias egipcio Masrawy.

El ministro de Educación ha detallado que el 60 por ciento de los docentes y administradores --alrededor de 1,6 millones de personas-- han sido vacunados, cuando quedan dos semanas para que empiece el curso escolar.