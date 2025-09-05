Egipto reafirma que el desplazamiento "no es una opción" para los palestinos: "Solo liquidará su causa"

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, ha afirmado este viernes que el desplazamiento, ya sea voluntario o forzoso, "no es una opción" para los palestinos en la Franja de Gaza, una cuestión que El Cairo ve como una "línea roja" a medida que avanza la ofensiva israelí contra el enclave palestino, donde han muerto ya 64.300 personas.

El ministro, que ha asegurado que su país "no va a tolerar el desplazamiento en masa de los palestinos" como parte de un proceso que ha descrito como "genocidio", ha vuelto a criticar las acciones de Israel a medida que miles de residentes de la ciudad de Gaza se niegan a abandonar sus viviendas.

"No vamos a dejar que esto pase", ha dicho durante una rueda de prensa durante su visita a Nicosia, la capital de Chipre. Desde allí, ha recordado que estos desplazamientos suponen la "liquidación" y el "final" de la causa palestina y ha hecho hincapié en que "no existe motivo legal o ético alguno para echar a la gente de su tierra", según recoge un comunicado.

Estos comentarios concuerdan con la postura que el Gobierno egipcio ha venido defendiendo durante el último año sobre la grave situación humanitaria en la Franja a pesar de que, junto a Qatar y Estados Unidos, ha tratado de mediar entre las partes para intentar alcanzar un alto el fuego.

"Lo que está pasando sobre el terreno va más allá de lo imaginable. Es un genocidio, un asesinato en masa de civiles, los israelíes han creado una hambruna", ha aseverado Abdelati, que ha insistido en que estas prácticas constituyen "una flagrante violación del Derecho Internacional y una limpieza étnica".

Además, ha pedido a la comunidad internacional poner en marcha "mecanismos contra la impunidad". "Egipto nunca será parte de esta injusticia mediante la liquidación de la causa palestinas dando a los palestinos un lugar hasta el que desplazarse", ha zanjado.