Egipto restaurará en público la barca solar del rey Keops

La barca solar del rey Keops, presentada como "el artefacto de madera más grande y más antiguo de la historia de la humanidad", fue trasladada el martes al Gran Museo Egipcio (GEM), donde su restauración se llevará a cabo a la vista del público durante los próximos cuatro años.

En el vestíbulo del pabellón dedicado a la barca, un área de unos 4.000 m², los restauradores instalaron la primera de las 1.650 tablas de madera que volverán a componer la embarcación funeraria real.

Este museo anexo también expone otra barca de la misma época, descubierta en 1987.

Ambas embarcaciones son consideradas "los barcos arqueológicos más antiguos conocidos y el mayor vestigio orgánico descubierto en la historia de la humanidad", según Isa Zidan, director general de restauraciones del GEM.

"Asistimos hoy a uno de los proyectos de restauración más importantes del siglo XXI", resumió el ministro de Turismo, Sherif Fathi. "Es un proyecto importante para el museo, para la historia y para la humanidad", añadió.

El programa está financiado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), que otorgó una subvención de US$3,5 millones además del envío de especialistas japoneses para trabajar junto a los equipos egipcios.

Construida hace unos 4.600 años, durante el reinado del rey Keops, constructor de la Gran Pirámide, la barca, hecha de madera de cedro y acacia y de unos 43,5 metros de largo, fue descubierta en 1954 en Guiza. Sin embargo, las excavaciones no comenzaron hasta 2011.

Zidan indicó que las tablas de madera "sufrieron una degradación térmica y estaban muy fragilizadas, por lo que las misiones arqueológicas dudaban en emprender el proyecto".

Los arqueólogos trataron las tablas de la barca y sus remos de madera con "materiales orgánicos reconocidos a nivel mundial, como la nanocelulosa y la hidroxipropilcelulosa", indicó.