Egipto se clasifica al Mundial 2026 con doblete de Salah

Egipto se clasificó este miércoles al Mundial 2026 de fútbol al golear 3-0 a Yibuti en Casablanca, en un partido en el que brilló con un doblete su estrella Mohamed Salah.

Es la cuarta vez en su historia que Egipto participará en el Mundial, que se celebrará a mediados del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. La nación del norte de África había participado previamente en las ediciones 1934, 1990 y 2018.

Ibrahim Adel (8') y Mohamed Salah (13', 84') anotaron los goles de un partido que se disputó en Marruecos debido a la no elegibilidad de los estadios de Yibuti. En el partido de ida, Egipto se había impuesto 6-0.

Así, Egipto termina oficialmente como líder del Grupo A de las clasificaciones africanas, con un total de 23 puntos y 5 unidades de ventaja sobre Burkina Faso, que termina 2ª con 18 puntos.

Guiados por Salah, estrella en el fútbol europeo gracias a sus años en Liverpool, los egipcios saltaron al césped con la necesidad de ganar para asegurar su boleto independientemente de los resultados del resto de partidos de la novena jornada del grupo.

Los Faraones se perdieron el último Mundial 2022 de Qatar, luego de haber caído en la eliminatoria contra Senegal en penales.

La última participación de Egipto fue en el Mundial 2018 de Rusia, en el que perdió sus tres partidos de fase de grupos.

