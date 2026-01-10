Egipto tumba al vigente campeón africano Costa de Marfil y avanza a semis

Egipto, liderada por Mohamed Salah y en busca de su octava Copa de África, eliminó (3-2) al vigente campeón, Costa de Marfil, este sábado en Agadir para citarse en semifinales con Senegal, el miércoles en Tánger.

Tras este duelo trepidante, los Elefantes de Costa de Marfil, coronados en casa hace dos años al término de una epopeya imposible, se despiden de la competición.

Los Faraones, siempre al límite desde el comienzo del torneo, quedan a dos partidos de llevar su récord de trofeos continentales a ocho.

En la otra semifinal chocarán la anfitriona Marruecos y Nigeria.

En Agadir los jugadores egipcios terminaron sufriendo en un duelo de cuartos electrizante. Se habían puesto por delante pronto (4') con un tanto de Omar Marmoush.

El 2-0 llegó en un córner lanzado por Salah, muy discreto hasta entonces, que puso el balón en la cabeza de Rami Rabia (32').

El capitán egipcio, sin la velocidad de sus mejores años, cuenta con su notable golpeo, decisivo en el momento oportuno.

Costa de Marfil recortó diferencias antes del descanso con un gol en propia puerta de Ahmed Fatouh (40').

Pero Egipto recuperó su renta gracias a Salah, que se adelantó a Ghislan Konan y marcó con el exterior del pie izquierdo (52').

Guela Doué, el hermano de la estrella del PSG Désiré Doué -internacional con Francia-, se inventó un tacón en una jugada llena de rechaces para meter a los Elefantes en el partido (73').

Pero Egipto tiró de oficio, aguantó las embestidas marfileñas y selló el pase a semifinales.