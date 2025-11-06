Egipto y Qatar desarrollarán un proyecto inmobiliario en la costa mediterránea

DUBÁI, 6 nov (Reuters) - Egipto y Qatar firmaron el jueves un acuerdo de asociación para desarrollar un proyecto inmobiliario y turístico de lujo en la costa mediterránea egipcia, en el marco de una promesa de inversión de US$7.500 millones hecha por Doha a El Cairo, informó la televisión estatal egipcia.

Reuters informó el miércoles de que Qatari Diar, la rama inmobiliaria del fondo soberano de Doha, invertirá US$29.700 millones en el proyecto, que incluirá campos de golf y puertos deportivos en Alam Al-Roum, un tramo de costa no urbanizado de 7 kilómetros a unos 480 kms al noroeste de El Cairo.

Egipto también recibirá viviendas valoradas en US$1.800 millones y el 15% de los beneficios del proyecto una vez que Qatari Diar recupere sus costos de inversión, declaró el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, en una ceremonia de firma celebrada en la Nueva Capital Administrativa de Egipto.

Madbouly añadió el jueves que Qatar pagará US$3.500 millones en diciembre por los terrenos asignados al proyecto Alam Al-Roum.

Estos US$3.500 millones serán de inversión extranjera directa nueva y no depósitos, según comentó a Reuters el ministro egipcio de Finanzas, Ahmed Kouchouk.

Egipto lleva años tratando de atraer inversión extranjera, en particular de los países ricos del Golfo Pérsico, en un momento en que tiene que hacer frente a una pesada deuda externa y a un déficit presupuestario cada vez mayor.

Entre las participaciones de Qatari Diar en Egipto figuran el hotel y los apartamentos St. Regis Cairo y los complejos residenciales CityGate y NEWGIZA, previstos en las afueras de El Cairo.

(Reporte de Ahmed Elimam y Tala Ramadan; reporte adicional de Momen Saeed Atallah; editado en español por Carlos Serrano)