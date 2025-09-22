Egos prevé cerrar 2025 superando los 30 millones de euros en facturación y con 30 clínicas

LA NACION

BARCELONA, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El grupo de clínicas de cirugía plástica EGOS prevé cerrar 2025 superando los 30 millones de euros en facturación y con 30 centros en funcionamiento en todo el territorio español, informa la compañía este lunes en un comunicado.

Actualmente la empresa, fundada por los cirujanos plásticos Santiago Elvira y Tiago Gomes, cuenta con 22 clínicas en distintas ciudades españolas, y su calendario de aperturas para 2025 incluye ciudades como Sevilla, Alicante, Málaga, Córdoba y Tenerife.

Gomes ha afirmado que el crecimiento de la compañía "es totalmente orgánico, autofinanciado y basado en una demanda real" y ha dicho que esto proviene principalmente, en sus palabras, de la recomendación de sus pacientes, los resultados obtenidos y la calidad médica que garantizan.

EGOS prevé tener presencia en todas las comunidades autónomas en 2026 y en todas las provincias españolas en 2027, explica Gomes: "Sabemos que hay demanda, contamos con un equipo médico potente y hemos logrado crear una marca reconocida y confiable en poco tiempo".

Además, uno de los últimos pasos estratégicos relevantes de la empresa ha sido la integración de Bloome, una *startup* especializada en medicina estética no invasiva.

