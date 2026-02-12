Eguibar se cae en cuartos y España queda sin medalla en snowboard cross

España vio evaporarse una de sus mejores opciones de medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina cuando Lucas Eguibar sufrió una caída en los cuartos de final del snowboard cross, este jueves en Livigno

El rider vasco de 32 años, campeón mundial en 2021 y dos veces diploma olímpico gracias a los séptimos puestos de Sochi 2014 y Pekín 2022, estaba peleando en su manga de cuartos con otros tres snowboarders por lograr una de las dos primeras posiciones que le diera el pase a las semifinales

Fue entonces cuando Eguibar entró en contacto con el estadounidense Nathan Pare, que le cerró el paso y que después de la carrera fue descalificado por ese motivo

España todavía no ha conseguido medallas en Milán-Cortina, donde este jueves tiene otra opción con Queralt Castellet en el snowboard halfpipe, una prueba donde la veterana catalana de 36 años fue medalla de plata hace cuatro años en Pekín

En la competencia de este jueves, Eguibar cumplió de entrada en la ronda clasificatoria con un duodécimo lugar, que le permitió superar el trámite antes de las rondas de eliminación directa

En octavos, Eguibar controló bien la situación y obtuvo una de las dos primeras posiciones clasificatorias, siendo segundo tras el francés Loan Bozzolo

Todo transmitía buenas sensaciones, con un Eguibar muy seguro, hasta esa caída fatal de los cuartos, que le alejó de una medalla olímpica que puede haberse evaporado para él definitivamente

En el último ciclo olímpico estuvo muy castigado por las lesiones y el miércoles había dicho en una entrevista con la AFP que no sabía si podría "aguantar mentalmente" otros cuatro años tan difíciles

El otro español en esta prueba, Álvaro Romero (22 años), debutante en unos Juegos Olímpicos y nacido en San Sebastián como Eguibar, quedó eliminado en los octavos de final

El snowboard cross es precisamente uno de los deportes que dio en el pasado una medalla olímpica a España: fue en 2018, cuando Regino Hernández se colgó un bronce