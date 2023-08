Egurrola, la española que se enfrentará a su exselección en el Mundial femenino

Nacida en Orlando (Florida) y criada en España, la centrocampista Damaris Egurrola decidió construir su carrera internacional como jugadora de Países Bajos con la esperanza de ganar muchos títulos, pero para ello deberá enfrentarse en cuartos de final del Mundial femenino a España, su antigua selección.

Las "Oranje", que se clasificaron para cuartos de final del torneo el domingo ante Sudáfrica (2-0) y se enfrentarán el viernes a España, forman parte de las favoritas "como Francia, la campeona de Europa Inglaterra, Estados Unidos o Suecia", según ella.

"Países Bajos fue vicecampeona del mundo (en 2019) y campeona de Europa y realmente me querían", explicó la jugadora del club francés Olympique Lyonnais, de 23 años, en una entrevista a la AFP en mayo.

"Tengo una historia algo rara. Nací en Estados Unidos antes de llegar con seis años a España, al País Vasco, de donde es la familia de mi padre. Tengo un vínculo con Países Bajos por mi madre. Hay una parte de mí en cada nacionalidad, pero mi cultura es europea. Al final, elegí la selección neerlandesa porque mi madre siempre fue una inspiración para mí", afirmó Egurrola.

Formada en el Athletic de Bilbao, la futbolista hizo parte de las categorías inferiores de la selección española, con las que ganó una medalla de bronce en el Mundial Sub-17 en 2016 antes de proclamarse campeona de la Eurocopa Sub-19 en 2017, donde convirtió un gol en la final contra Francia (3-2).

También fue finalista del Mundial Sub-20 de 2018 antes de debutar con la selección absoluta de España con 19 años en un amistoso contra Camerún.

- En cuartos ante La Roja -

Pero su historia con 'La Roja' se quedó allí, después de no ser convocada para el Mundial-2019 en Francia.

El seleccionador Jorge Vilda aseguró que intentó convocarla en dos ocasiones, algo que negó rotundamente Egurrola en una entrevista al diario 'El Confidencial' en 2021.

"Yo entiendo que un seleccionador tiene todo su derecho a elegir sus jugadoras, pero eso no le da derecho a mentir. Y yo no podía seguir esperando a una convocatoria con la Selección", declaró en esa entrevista.

La joven también desveló un episodio que se le quedó grabado con el seleccionador. "Fue en la final del Mundial Sub-20, cuando bajó en el descanso y me dijo que no le gustaba mi juego (...) Salí al segundo tiempo llorando", admitió.

El cambio de selección le valió bastantes críticas, pero el 8 de abril de 2022, Damaris Egurrola se estrenó con la selección neerlandesa en un partido contra Chipre (12-0) disputado en Groninga, en Países Bajos, delante de su familia.

"Es muy emotivo. Me sentí muy orgullosa de jugar ante ella. Fue fácil adaptarme a pesar del estilo de juego diferente, el idioma o el hecho de tener nuevas compañeras de equipo. Me he integrado bien en la selección", explicó la jugadora.

La centrocampista, convocada sistemáticamente por el seleccionador Andries Jonker, cuenta ya con 19 internacionalidades, incluidas apariciones en tres partidos del Mundial.

"Somos muy ambiciosas. Tenemos un muy buen equipo con una mezcla de jugadoras experimentadas que lo han ganado todo estos últimos años y una generación joven con mucho talento", describió Egurrola, mientras su equipo busca resarcirse de su temprana eliminación en la última Eurocopa, en cuartos de final contra Francia (1-0).

"Teníamos ambiciones y queríamos llegar más lejos. Fue una gran decepción. Era mi primera Eurocopa y si nos volvemos a encontrar con Francia, ya veremos de qué somos capaces", aseguró.

Todavía suplente en la selección, Damaris Egurrola tiene también grandes objetivos con el Olympique Lyonnais, donde fichó hace dieciocho meses procedente del Everton inglés, al que llegó en el verano boreal de 2020 tras un traspaso fallido al Barcelona.

Con el club francés se proclamó campeona de Francia y ganó la Copa de Francia esta temporada.

Para el encuentro contra España en cuartos de final, el seleccionador Andries Jonker aseguró que consultaría con Egurrola.

"Conoce muy bien a las españolas. Nos ayudará a analizaras y, por supuesto, hablaré con ella", dijo en rueda de prensa.

fjt-ali/ama/jde/hgs/dam

AFP