Egypt-ICF publica el Comunicado de El Cairo para impulsar la agenda global de desarrollo sostenible

Hoy se publicó en El Cairo un nuevo documento que traza el camino a seguir para que las economías en desarrollo logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030.

Her Excellency Dr. Rania A. Al-Mashat, Egypt's Minister of International Cooperation delivers reveals the Cairo Communiqué at the Egypt-ICF (Photo: AETOSWire)

El Comunicado de El Cairo (Cairo Communiqué) se publicó hoy al concluir el foro Egypt - International Cooperation Forum (Egypt – ICF) para proporcionar un conjunto de recomendaciones para que los encargados de formular políticas internacionales las integren en sus esfuerzos de desarrollo sostenible.

El comunicado describe cómo el multilateralismo, la cooperación internacional y las colaboraciones del sector público-privado pueden ayudar a generar los 3700 billones de USD adicionales al año necesarios para cerrar la brecha de financiamiento de los ODS y poner al mundo en el camino hacia una recuperación ecológica de la pandemia.

Al comentar la publicación del comunicado, durante la ceremonia de clausura del evento, la Ministra de Cooperación Internacional de Egipto, Su Excelencia, la Dra. Rania A. Al-Mashat, señaló: “Trabajaremos arduamente durante los próximos 12 meses para continuar con el impulso iniciado aquí en Egypt-ICF para garantizar que las recomendaciones descriptas en este comunicado se implementen, junto con nuestros socios internacionales”.

Anteriormente, al comienzo del segundo día del Foro, Al-Mashat presentó el enfoque pionero del país al modelo de mapeo de la AOD-ODS a la comunidad internacional, y señaló que “ofrece un ejemplo sólido de cómo podemos alinearnos globalmente con la agenda de sostenibilidad, debido a su adaptabilidad y escalabilidad”.

El modelo digital de ODA-SDG de Egipto se está utilizando para medir el impacto en el mundo real de 377 proyectos en curso relacionados con los ODS en el país, por un valor de más de 25 000 millones de USD. La iniciativa “pionera” ahora está lista para ser “replicada en otros países”, manifestó al Foro la Coordinadora Residente de la ONU para Egipto, Elena Panova.

Anteriormente, Egypt-ICF escuchó cómo la transición de África al comercio digital y su dependencia de la tecnología para impulsar la seguridad alimentaria son clave para una recuperación ecológica e inclusiva.

“Es vital contar con la combinación perfecta de políticas para fomentar el uso de la tecnología, el desarrollo de habilidades y la creación de competencias industriales futuras, incluida la tecnología avanzada, para crear una situación de beneficio mutuo para todos en África”, explicó Ahmed Rezk, Oficina del Centro Regional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en Egipto.

