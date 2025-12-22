EH Bildu anuncia un acuerdo con el Gobierno central para prorrogar la prohibición de desahucios a familias vulnerables

BILBAO, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - EH Bildu ha anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno central para prorrogar en 2026 la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), y el bono social eléctrico. Según ha explicado en un comunicado la formación soberanista, se trata de medidas que iban a vencer el próximo 31 de diciembre y, "gracias al acuerdo alcanzado con el Gobierno, se prorrogarán al menos durante todo 2026". EH Bildu detallará el acuerdo en una comparecencia este lunes en Bilbao, si bien ha avanzado que incluye la extensión de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), y del bono social eléctrico. Desde EH Bildu han destacado que "el mantenimiento de estas medidas sociales de calado es fruto del trabajo discreto y constante y la presión de diversos colectivos sociales", y han valorado el acuerdo alcanzado, tras "las intensas negociaciones" de las últimas semanas, ya que "permitirá seguir aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de personas". "El escudo social recoge los tres pilares fundamentales, reclamados por las mayorías sociales y diversos colectivos", ha remarcado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. La formación vasca ha destacado que estas medidas supondrán "una protección básica para miles de hogares y familias", tanto de Euskadi y Navarra como del resto del Estado, y ofrecerán "certeza y tranquilidad a las personas y hogares que sufren dificultades económicas". En palabras de la portavoz de EH Bildu, "con este acuerdo, volvemos a reafirmar y reiterar con hechos nuestra voluntad de mejorar las condiciones de vidas de la ciudadanía vasca, así como de los y las trabajadoras del Estado y sus pueblos. Seguiremos trabajando en esa línea". Así, EH Bildu ha expresado su compromiso para seguir trabajando a lo largo de la legislatura de cara a "avanzar en la mejora de los derechos laborales, la alimentación o la vivienda, pilares básicos para poder desarrollar una vida digna". Según ha señalado, con "poco ruido y mucho trabajo".