EIA eleva previsión de producción de petróleo de EEUU; afirma que exceso de oferta pesará sobre los precios

Por Nicole Jao y Shariq Khan

NUEVA YORK, 12 nov (Reuters) - La producción de petróleo de Estados Unidos alcanzaría este año un récord mayor de lo previsto anteriormente, a pesar de que la oferta mundial de crudo supera la demanda de combustible, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA) en su informe de Perspectivas Energéticas a Corto Plazo.

El brazo estadístico del Departamento de Energía espera que la producción de petróleo de Estados Unidos alcance un promedio de 13,6 millones de barriles por día (bpd) tanto este año como en 2026, más que su previsión anterior de 13,5 millones de bpd en ambos años. Según la agencia, la revisión se debe a un bombeo superior al previsto en agosto.

El año pasado, la producción media fue de 13,2 millones de bpd, el récord anterior.

Los inventarios mundiales de petróleo aumentarán en 2026, ya que el bombeo global está creciendo más rápido que la demanda de combustibles derivados del petróleo, dijo la EIA, que destacó que espera que eso presione los precios del crudo.

Los precios del petróleo caerán hasta finales de 2025 y alcanzarán un promedio de US$55 por barril en 2026, según la EIA. (Reporte de Nicole Jao y Shariq Khan en Nueva York; Editado en español por Javier Leira)