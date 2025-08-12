EIA prevé que precio del petróleo Brent caiga por debajo de US$60 por barril en cuarto trimestre

12 ago (Reuters) - La Administración de Información de Energía de Estados Unidos estimó el martes que los precios al contado del crudo Brent se situarán en una media inferior a US$60 por barril en el cuarto trimestre, lo que supondría el primer trimestre con precios medios tan bajos desde 2020.

En su informe Perspectivas Energéticas a Corto Plazo (STEO) de agosto, la Administración también prevé que el Brent se sitúe en una media cercana a US$50 por barril hasta 2026. La referencia mundial se situó el martes ligeramente por encima de los US$66.

El brazo estadístico del Departamento de Energía estadounidense prevé un descenso significativo de los precios del petróleo, ya que el crecimiento de la oferta mundial de crudo supera ampliamente el crecimiento de la demanda de productos petrolíferos.

“Hay mucha incertidumbre en el mercado del petróleo. En el pasado, hemos visto caídas significativas de los precios del petróleo cuando los inventarios crecen tan rápidamente como esperamos en los próximos meses”, declaró Steve Nalley, administrador en funciones de la EIA.

La producción de crudo estadounidense alcanzará la cifra récord de 13,41 millones de barriles diarios en 2025 debido al aumento de la productividad de los pozos, aunque el descenso de los precios del petróleo provocará una caída de la producción en 2026, según las previsiones de la EIA.

El descenso de los precios del petróleo provocará una caída de los precios al por menor de la gasolina y el gasóleo en Estados Unidos y reducirá la producción nacional de petróleo desde los máximos históricos alcanzados en 2025, estimó la EIA. (Reporte de Anjana Anil en Bengaluru, edición de Marguerita Choy. Editado en español por Natalia Ramos)