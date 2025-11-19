EIA prevé que producción de petróleo de Alaska aumente un 13% en 2026

19 nov (Reuters) -

La producción de petróleo de Alaska alcanzaría los 477.000 barriles por día (bpd) en 2026, la cifra más alta desde 2018, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) en su Perspectiva Energética a Corto Plazo.

La EIA dijo que espera que la producción de petróleo de Alaska suba un 13%, o 55.000 bpd, marcando el mayor aumento anual desde la década de 1980. El crecimiento se debe a dos proyectos en el North Slope. El proyecto Nuna de ConocoPhillips, que comenzó a producir en diciembre de 2024, podría alcanzar los 20.000 bpd en su punto de mayor bombeo, mientras que la Fase 1 de Pikka de Santos y Repsol, que comenzará a principios de 2026, podría alcanzar los 80.000 bpd a mediados de 2026, lo que representa casi el 20% de la producción total de petróleo de Alaska este año, según la agencia.

La EIA dijo que los pozos de estos proyectos están superando el rendimiento de la mayoría de los pozos de Alaska. Según la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Alaska, los nuevos pozos promedian alrededor de 480 barriles de petróleo equivalente por día (boed), mientras que el 78% de los pozos de Alaska produjeron menos de 400 boed en 2023.

El Gobierno de Donald Trump ultimó la semana pasada la derogación de los límites impuestos por Joe Biden a la perforación de petróleo y gas en una zona de Alaska que es la mayor extensión de terreno público virgen del país. (Reporte de Anushree Mukherjee en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)