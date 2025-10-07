EIA prevé un mayor récord de producción de petróleo en EE.UU. este año; advierte del exceso de oferta

NUEVA YORK, 7 oct (Reuters) - La producción de petróleo de Estados Unidos alcanzaría un récord de 13,53 millones de barriles por día este año, frente a la previsión anterior de 13,44 millones de bpd, informó el martes la Administración de Información de Energía.

El brazo estadístico del Departamento de Energía también dijo que espera que los inventarios mundiales de petróleo aumenten a lo largo del próximo año, ya que los países que no pertenecen a la OPEP+ lideran el crecimiento de la producción, ejerciendo una importante presión a la baja sobre los precios de las materias primas en los próximos meses. (Reportaje de Shariq Khan y Scott DiSavino en Nueva York. Editado en español por Natalia Ramos)