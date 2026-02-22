Eileen Gu revalida su oro olímpico en halfpipe, su único título en Milán-Cortina

La superestrella del esquí acrobático, la china nacida en Estados Unidos Eileen Gu, evitó irse sin títulos de los Juegos de Milán-Cortina al revalidar su título olímpico en el halfpipe, este domingo en Livigno, en el último día del evento

Gu, de 22 años, se había quedado con las medallas de plata en las dos pruebas anteriores que había disputado en esta quincena italiana, en slopestyle y big air

Salió este domingo decidida a desquitarse y firmó una impresionante puntuación de 94,75, que le permitió liderar un podio en el que su compatriota Fanghui Li fue plata (93 puntos) y la británica Zoe Atkin (92,5 puntos) bronce