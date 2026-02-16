Eileen Gu se queda con plata olímpica en big air, Oldham campeona

La superestrella china del esquí acrobático Eileen Gu terminó con la medalla de plata en la final olímpica de big air este lunes en Livigno, al término de un concurso de alto nivel en el que la vencedora fue la canadiense Megan Oldham.

Gu, vigente campeona de esta prueba, hizo dos intentos de calidad, para sumar 179 puntos, pero los jueces estimaron que eran un poco menos logrados que los de Oldham (180,75).

En ausencia de la suiza Mathilde Gremaud, lesionada en la cadera en un entrenamiento a unas horas de la final, la italiana Flora Tabanelli, que en noviembre había sufrido una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, se colgó la medalla de bronce (178,25).

Es la segunda plata con sabor amargo que consigue Eileen Gu en estos Juegos Olímpicos, después de haber quedado segunda en slopestyle, detrás de Gremaud.

Gu había llegado a Italia con la misión de un triplete de oros. Ahora ya solo le queda el halfpipe, que se decidirá el sábado, para irse al menos con un título.

La final de big air de este lunes se vio retrasada una hora por una fuerte nevada en Livigno.

Nacida en California de un padre estadounidense y una madre china, Gu decidió representar al gigante asiático, donde se convirtió en una gran estrella de la publicidad.

En los Juegos de Pekín 2022, Gu se llevó dos oros (big air y halfpipe) y una plata (slopestyle). Ya no podrá alcanzar esa cosecha de hace cuatro años.