Eintracht-Dortmund y Colonia-Bayern, choques estelares en Copa alemana

El Eintracht Fráncfort recibe al Borussia Dortmund el martes en los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania, un duelo entre dos equipos inmersos en la Liga de Campeones este curso, mientras que el Bayern Múnich visitará a Colonia el miércoles.

Separados por cuatro puntos en la Bundesliga (18 para el Dortmund en el cuarto puesto, 14 para el Eintracht en el sexto), ambos equipos abrirán el baile de esta ronda de Copa, mientras que el vigente campeón Stuttgart visitará 24 horas más tarde al Maguncia.

El Bayern, autor de un inicio de temporada perfecto con 13 victorias en otros tantos partidos entre todas las competiciones, desafía al Colonia.

En caso de victoria, los hombres de Vincent Kompany pueden convertirse en el primer equipo de uno de los cinco grandes campeonatos europeos en iniciar una temporada con 14 victorias, superando al AC Milan de Fabio Capello en 1992/93 (13).

Los muniqueses no alcanzan las semifinales de la Copa alemana desde su vigésimo y último título (récord) en 2020; eliminados en dieciseisavos en 2020/21, 2021/22, y 2023/24, en octavos en 2024/25, y en cuartos en 2022/23.

Programa de dieciseisavos de final

Martes:

(17h30 GMT) Hertha Berlín (D2) - Elversberg (D2)

Heidenheim (D1) - Hamburgo SV (D1)

Wolfsburgo (D1) - Kiel (D2)

Eintracht Fráncfort (D1) - Borussia Dortmund (D1)

(20h45) Energie Cottbus (D3) - RB Leipzig (D1)

Borussia Mönchengladbach (D1) - Karlsruhe (D2)

Augsburgo (D1) - Bochum (D2)

St. Pauli (D1) - Hoffenheim (D1)

Miércoles:

(17h30 GMT) Illertissen (D4) - Magdeburgo (D2)

Greuther Fürth (D2) - Kaiserslautern (D2)

Paderborn (D2) - Bayer Leverkusen (D1)

Maguncia (D1) - Stuttgart (D1)

(19h45 GMT) Unión Berlín (D1) - Arminia Bielefeld (D2)

Darmstadt (D2) - Schalke 04 (D2)

Fortuna Düsseldorf (D2) - Friburgo (D1)

FC Colonia (D1) - Bayern Múnich (D1)

tba/iga/cl