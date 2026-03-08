Eintracht empata con St. Pauli y sigue muy lejos de los puestos europeos

El Eintracht Fráncfort (7º) desaprovechó una gran oportunidad para reducir su desventaja respecto a los puestos europeos, con un decepcionante empate sin goles en su visita a un equipo de la zona baja, el St Pauli (15º), este domingo en la 25ª jornada de la Bundesliga.

El equipo de la capital financiera alemana es séptimo y sigue a 9 puntos del sexto puesto del Bayer Leverkusen, el último club dentro de la zona europea y que había empatado 3-3 el sábado en Friburgo.

Desde la llegada a finales de enero de su nuevo entrenador, el español Albert Riera, el Eintracht ha mejorado defensivamente, pero sigue teniendo muchos problemas arriba.

La temporada está siendo muy difícil para el Eintracht, que este año disputó la Liga de Campeones europea después de haber sido sorpresivamente tercero la pasada campaña.

En el otro partido del domingo, que cierra la vigesimoquinta jornada, el Werder Bremen (16º) visita al Union Berlin (11º).

Este domingo también fue noticia en la Bundesliga el relevo en el banquillo del Wolfsburgo, un equipo que fue campeón de Alemania en 2009 y que ahora es apenas decimoséptimo -penúltimo, en puesto de descenso directo-.

Daniel Bauer fue despedido y poco después el club de la ciudad de Volkswagen anunció que Dieter Hecking será su sustituto.

En la lucha por el título, el Bayern Munich, líder destacado, jugó el viernes y goleó 4-1 al Borussia Mönchengladbach.

Eso le permite mantener 11 puntos de margen sobre el segundo, el Borussia Dortmund, que el sábado se impuso 2-1 en su visita al Colonia.