Eintracht Fráncfort cae en casa ante Unión Berlín (4-3)

El Eintracht Fráncfort perdió este domingo en su Waldstadion contra el Unión Berlín (4-3) en la 4ª fecha de la Bundesliga, una segunda derrota consecutiva en el campeonato alemán nueve días después del revés en la cancha del Bayer Leverkusen.

Con seis puntos en su casillero, los hombres de Dino Toppmöller quedan a seis puntos del líder Bayern Múnich, que firmó el sábado en la cancha del Hoffenheim (4-1) una cuarta victoria en otros tantos partidos.

Menos de 72 horas después de haber batido al Galatasaray (4-1) en su entrada en liza en Liga de Campeones, el Eintracht vio cómo el delantero escocés Oliver Burke les endosaba un triplete.

Los goles de Can Uzun (80) y de Jonathan Burkardt (87) sólo sirvieron para poner emoción a los últimos minutos.

tba/iga