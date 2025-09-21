LA NACION

Eintracht Fráncfort cae en casa ante Unión Berlín (4-3)

El Eintracht Fráncfort perdió este domingo en su Waldstadion contra el Unión Berlín (4-3) en la 4ª f

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Eintracht Fráncfort cae en casa ante Unión Berlín (4-3)
Eintracht Fráncfort cae en casa ante Unión Berlín (4-3)Bundesliga

El Eintracht Fráncfort perdió este domingo en su Waldstadion contra el Unión Berlín (4-3) en la 4ª fecha de la Bundesliga, una segunda derrota consecutiva en el campeonato alemán nueve días después del revés en la cancha del Bayer Leverkusen.

Con seis puntos en su casillero, los hombres de Dino Toppmöller quedan a seis puntos del líder Bayern Múnich, que firmó el sábado en la cancha del Hoffenheim (4-1) una cuarta victoria en otros tantos partidos.

Menos de 72 horas después de haber batido al Galatasaray (4-1) en su entrada en liza en Liga de Campeones, el Eintracht vio cómo el delantero escocés Oliver Burke les endosaba un triplete.

Los goles de Can Uzun (80) y de Jonathan Burkardt (87) sólo sirvieron para poner emoción a los últimos minutos.

tba/iga

LA NACION
Más leídas
  1. Llamando a la puerta del amigo americano
    1

    Llamando a la puerta del amigo americano

  2. El thriller psicológico oculto en Netflix que es ideal para una maratón de fin de semana
    2

    El thriller psicológico oculto en Netflix que es ideal para una maratón de fin de semana

  3. El accidente que arruinó la carrera de Colapinto en Bakú por culpa de un excompañero
    3

    El toque de atrás que recibió Franco Colapinto de su excompañero Albon en Williams

  4. La crítica de Colapinto a Albon y lo que perdió tras haber largado bien en la carrera de Bakú
    4

    Franco Colapinto habló después de finalizar 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán

Cargando banners ...