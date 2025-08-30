Eintracht Fráncfort ratifica su buen inicio ganando al Hoffenheim

El Eintracht Fráncfort, rival del FC Barcelona y del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, ratificó su buen estado de forma en el inicio de la Bundesliga venciendo este sábado en la segunda fecha en la cancha del Hoffenheim (3-1).

El doblete del delantero japonés Ritsu Doan (17, 27) y el gol del turco Can Uzun (51) dieron al equipo dirigido por Dino Toppmöller su segunda victoria en otras tantas fechas para liderar provisionalmente en solitario el campeonato alemán.

"Die Adler" (Las Águilas) podrían verse alcanzadas más tarde este sábado por el Bayern de Múnich en caso de que el gigante bávaro se imponga en la cancha de su rival regional el Augsburgo.

También este sábado, el Leipzig, que venía de recibir una preocupante goleada en la primera fecha ante el Bayern (6-0), recuperó sensaciones positivas derrotando 2-0 al Heindenheim.

El que no termina de levantar cabeza es el Bayer Leverkusen post Xabi Alonso, que después de perder en la primera fecha, no pasó del empate (3-3) este sábado en su visita al Werder Bremen a pesar de haberse puesto con un 2-0 y un 3-1 a favor.

Los hombres dirigidos por Erik ten Hag disputaron además media hora en superioridad numérica, aunque lograron encadenar un 35º partido de liga sin perder fuera de casa (la última derrota como visitante en Bundesliga se remonta al 27 de mayo de 2023).

iga/mcd