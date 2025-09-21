Eintracht pierde y Leverkusen tropieza; calan dos rivales del Bayern

Dos rivales del Bayern de Múnich calaron este domingo en la cuarta fecha de la Bundesliga, con la derrota del Eintracht Fráncfort contra Unión Berlín (4-3) y el empate del Leverkusen con el Borussia Mönchengladbach (1-1), a la espera del partido del Dortmund.

El Bayern, que está firmando un inicio de temporada muy sólido con cuatro victorias en otros tantos partidos y 18 goles marcados por solo tres recibidos, lidera con tres puntos de ventaja sobre el Leipzig.

En caso de victoria este domingo contra el Wolfsburgo en su Westfalenstadion, el Borussia Dortmund se colocará a dos puntos del gigante bávaro, reeditándose el duelo que marcó las Bundesligas en los años 2010 e inicio de los 2020.

Entre los rivales esperados del Bayern, el Fráncfort registró su segunda derrota consecutiva.

En su casa, el equipo capitaneado por Robin Koch cometió demasiados errores y perdió contra el Unión Berlín por 4-3, una semana después de haber caído en Leverkusen (2-1).

Este domingo, en los 100 años de su Waldstadion, celebrados con un inmenso tifo de los ultras del Eintracht, los hombres de Dino Toppmöller vieron cómo el delantero escocés Oliver Burke les endosaba un triplete, menos de 72 horas después de haber vencido al Galatasaray (4-1) en su entrada en liza en la Liga de Campeones de Europa.

"Cuando se reciben cuatro goles en casa, da igual el rival, será muy duro. El Unión fue terriblemente eficaz", estimó el delantero Jonathan Burkardt, autor del tercer gol del Fráncfort.

En su BayArena, el Bayer Leverkusen de Kasper Hjulmand, sustituto de Erik ten Hag, volvió a dejarse puntos, ante el Borussia Mönchengladbach, cediendo el empate en el tiempo añadido y confirmando que la irregularidad es la nota esta temporada.

Gracias a un gol de Malick Tillman, el Werkself (el once de la Bayer) se había adelantado en el munuto 70, pero el bosnio Haris Tabaković (90+2) igualó la balanza.

El campeón de Alemania en 2024 que queda a siete puntos del Bayern, mientras que el tradicional Mönchengladbach sigue en zona de descenso con dos puntos en cuatro fechas.

