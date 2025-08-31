Eintracht y Dortmund se enfrentarán en la siguiente ronda de Copa de Alemania

El Eintracht Fráncfort recibirá al Borussia Dortmund en el choque estelar de los dieciseisavos de la Copa de Alemania, a finales de octubre, mientras que el Bayern de Múnich visitará al recién ascendido Colonia, según deparó el sorteo realizado este domingo.

Tercero en la Bundesliga la pasada temporada y por primera vez en el podio liguero desde 1993, el conjunto de Fráncfort mantiene su inercia ganadora en este inicio de temporada, con dos victorias en las dos primeras fechas.

Los hombres de Dino Toppmöller recibirán a los de Niko Kovac, cuartos al término de la pasada temporada. Kovac estuvo al frente del banco del Eintracht de marzo de 2016 a junio de 2018, conquistando la Copa en 2018, antes de fichar por el Bayern.

El Bayern de Múnich, que sufrió para deshacerse del modesto Wehen Wiesbaden (tercera división) en treintaidosavos de final (3-2), visitará al Colonia, mientras que el vigente campeón Stuttgart irá a Maguncia en uno de los cinco duelos directos entre clubes de la máxima categoría en los dieciseisavos, programados los días 28 y 29 de octubre.

