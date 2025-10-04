Ejecutados en Irán seis separatistas condenados por colaborar con Israel
MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Judicatura iraní ha anunciado este sábado la ejecución de seis "terroristas separatistas" condenados también por colaborar con Israel en labores de espionaje y desestabilización.
Los seis condenados habían sido acusados de perpetrar atentados terroristas en la provincia de Juzestán, en el suroeste del país y escenario de operaciones de movimientos separatistas árabes.
La agencia del Poder Judicial iraní, Mizan, ha confirmado que también fueron condenados por los asesinatos de al menos cuatro efectivos de las fuerzas de seguridad iraníes y por mantener contactos con "con el régimen sionista", en referencia a Israel.
