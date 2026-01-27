Ejecutiva de Petrobras dice que entrar en Venezuela podría ser una alternativa

RÍO DE JANEIRO, 27 ene (Reuters) - La brasileña Petrobras no descarta entrar en Venezuela en su búsqueda de nuevas fuentes de gas natural, dijo el martes Angélica Laureano, responsable de transición energética y sostenibilidad de la petrolera estatal.

"¿Entrar en Venezuela podría ser una alternativa? Podría", dijo Laureano al margen de un evento en Río de Janeiro, añadiendo que la empresa tiene un proyecto de gas en la vecina Colombia.

La ejecutiva agregó que el mercado aún necesita evaluar todo lo que ocurrió en el país y que la situación necesita "evolucionar".

