Ejecutivo de Embraer prevé una mayor producción de aviones tras una oleada de pedidos

Por Tim Hepher

DUBLÍN, 26 ene (Reuters) - El fabricante brasileño de aviones Embraer tiene como objetivo restablecer las entregas anuales a niveles prepandémicos de unas 100 unidades en los próximos dos años y crecer aún más tras el reciente auge de pedidos de sus jets regionales, dijo su máximo ejecutivo comercial.

El plan prevé un aumento de casi el 30% en las entregas y la producción subyacente en los próximos 24 meses en comparación con el año pasado, cuando Embraer entregó 78 aviones comerciales, alcanzando justo su previsión de 77 a 85 unidades.

"El primer objetivo es volver a las 100 entregas, pero con la demanda que tenemos actualmente y los resultados de ventas... probablemente tendremos que ir más allá", dijo a Reuters Arjan Meijer, presidente ejecutivo de Embraer Commercial Aviation.

A pesar de perder un concurso políticamente cargado en Polonia frente a Airbus, Embraer cuadruplicó las ventas de su serie E2 el año pasado, superando en tres a uno al A220 del fabricante de aviones europeo con 131 pedidos netos, incluidas las compras de All Nippon Airways y LATAM.

A pesar de la incertidumbre geopolítica, la demanda es fuerte, mientras las compañías aéreas se ponen al día con las sustituciones de flota dejadas de lado durante la pandemia de COVID-19, dijo Meijer.

"¿Me preocupan ciertos acontecimientos mundiales? Sí, por supuesto. No perdemos de vista la situación, pero no vemos que la demanda vaya a disminuir", dijo en una entrevista telefónica previa a la conferencia Airline Economics, que se celebra esta semana en Dublín.

LENTITUD EN EL DESARROLLO DE NUEVOS AVIONES

Meijer dijo que las cadenas de suministro han mejorado, pero necesitan volver a la estabilidad en 2026. Los motores y las aeroestructuras han sido algunos de los componentes más afectados por las interrupciones.

No obstante, el fabricante estadounidense de motores Pratt & Whitney ha superado en gran medida los problemas de escasez y mantenimiento.

Esto contrasta con el agravamiento de la disputa entre Airbus y Pratt & Whitney por la escasez de motores Geared Turbofan, que también se utilizan en parte de la familia A320neo.

Meijer dijo que la variante utilizada en el E2 era menos propensa a los problemas de durabilidad porque el avión es más pequeño y ligero y entró en servicio más tarde, eludiendo los problemas iniciales anteriores.

El número de aviones inmovilizados por retrasos de mantenimiento se ha reducido a un solo dígito desde un máximo de entre 25 y 40, dijo, añadiendo que esperaba que llegara a cero a finales de este año.

Meijer declinó comentar las informaciones aparecidas en los medios de comunicación según las cuales Embraer está a punto de anunciar un acuerdo histórico para ensamblar aviones en India.

Una fuente conocedora del asunto dijo a Reuters en Nueva Delhi la semana pasada que el brazo aeroespacial del multimillonario Gautam Adani planeaba anunciar un acuerdo con el fabricante de aviones brasileño.

El anuncio se produce en un momento en el que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se dispone a visitar India el mes que viene.

En cuanto a futuros desarrollos, Meijer indicó que Embraer no tenía prisa por poner en marcha el desarrollo de un sucesor de su familia de jets y que por ahora se centraba en la tecnología asociada.

"Estamos estudiando todas las opciones", dijo. "Una nueva plataforma para un (fabricante) es una decisión importante y vamos a tener que ir despacio y con cuidado".

(Reporte de Tim Hepher; Edición de Jamie Freed; Editado en Español por Ricardo Figueroa)