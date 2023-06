Ejecutivos de coinbase defienden la plataforma y piden normas claras para las criptomonedas

Por Hannah Lang y Manya Saini

7 jun (Reuters) - Ejecutivos de Coinbase defendieron el miércoles a la empresa de una demanda interpuesta por el regulador de valores estadounidense, alegando que el sector de las criptodivisas carece de un conjunto claro de directrices.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) alegó el martes que Coinbase negociaba al menos 13 criptoactivos que son valores que deberían haberse registrado, incluidos tokens como Solana, Cardano y Polygon.

La agencia también dijo que Coinbase estaba operando como un mercado, corredor y cámara de compensación sin tener registro.

"No es apropiado que el regulador tome medidas si no tenemos un libro de reglas claro y una orientación clara", dijo el presidente ejecutivo Brian Armstrong en una entrevista en CNBC. "Dicen que todo lo que no sea bitcóin es un valor. Bueno, esa no es nuestra interpretación de la ley".

Coinbase lleva presionando a la SEC para que formule una nueva normativa espec√≠fica sobre criptomonedas desde el a√Īo pasado y en abril pidi√≥ al Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos que obligue al regulador a responder.

El tribunal ordenó el martes a la SEC que de una respuesta en el plazo de una semana.

Coinbase también trató de distanciarse de su rival Binance, que también fue demandado por la SEC el lunes.

La SEC alegó que Binance, la mayor bolsa de criptodivisas del mundo, y su fundador, Changpeng Zhao, también vendieron productos de criptodivisas sin registrarlos como valores.

Adem√°s, acus√≥ a Binance y a Zhao de inflar artificialmente los vol√ļmenes de negociaci√≥n, desviar fondos de clientes y no restringir el acceso de clientes estadounidenses a su plataforma.

El director jur√≠dico de Coinbase, Paul Grewal, dijo a Reuters a √ļltima hora del martes que las dos demandas son materialmente diferentes.

Binance no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las acciones de Coinbase se recuperaban el mi√©rcoles y sub√≠an casi un 4,3% a 53,8 d√≥lares. (Reporte de Hannah Lang en Washington y Manya Saini en Bengaluru Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)

