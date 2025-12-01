Ejecutivos de Gunvor compran la participación del CEO Tornqvist, en un "reinicio definitivo"

Por Robert Harvey y Shariq Khan

LONDRES, 1 dic (Reuters) - Torbjorn Tornqvist, presidente ejecutivo de Gunvor, dejará su cargo y venderá la totalidad de sus acciones mediante una adquisición por parte de los ejecutivos, semanas después de que Estados Unidos calificó a la empresa de "títere del Kremlin" por sus pasados vínculos con Rusia.

La empresa informó el lunes que el director para América, Gary Pedersen, contratado por la empresa el año pasado, asumirá el máximo cargo.

"La compra se ha adelantado para establecer un reinicio definitivo y el camino a seguir para una empresa, en la que las percepciones erróneas sobre su pasado se han convertido en una distracción imposible", dijo Gunvor en un comunicado.

Se refirió a que el Tesoro estadounidense calificó el mes pasado a Gunvor de "títere del Kremlin" y hundió lo que habría sido el mayor negocio de la historia de Gunvor: la adquisición de los activos internacionales de la petrolera rusa Lukoil, sancionada por Washington.

Gunvor dijo entonces que el comunicado del Tesoro era "fundamentalmente desinformado y falso" y agradeció "la oportunidad de garantizar que se corrija este claro malentendido".

La transición en la dirección marca el final de los 25 años de liderazgo de Tornqvist en Gunvor, que tiene su sede en Suiza, en un negocio, probablemente, de miles de millones de dólares.

La participación de Tornqvist se situaba en el 84,79% a finales de 2024, según los resultados del grupo, cuando la empresa tenía un valor patrimonial de US$6.500 millones.

Tornqvist ya dejó la presidencia ejecutiva y abandonará el directorio de la empresa cuando se cierre la operación, según Gunvor.

Gunvor no especificó el valor de compra de las acciones de Tornqvist, ni dio un plazo para el acuerdo de compra, que dijo que fue concebido por primera vez en 2022.

(Reporte de Robert Harvey y Pratima Desai en Londres y Shariq Khan en Nueva York; edición en español de Javier López de Lérida)