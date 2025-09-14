Ejército chino advierte a Filipinas contra provocaciones en el mar de China Meridional

PEKÍN, 14 sep (Reuters) - El Ejército chino dijo el domingo que realizó patrullas rutinarias en el mar de China Meridional y advirtió a Filipinas contra cualquier provocación.

Los dos países mantienen desde hace tiempo un enfrentamiento marítimo en la estratégica vía fluvial, que ha incluido enfrentamientos regulares entre barcos guardacostas y ejercicios navales masivos.

Un portavoz del Mando del Teatro Sur del Ejército chino dijo que Filipinas debe dejar inmediatamente de provocar incidentes y de aumentar las tensiones en el mar de China Meridional.

"Advertimos severamente a la parte filipina que deje inmediatamente de provocar incidentes y de escalar las tensiones en el mar de China Meridional, así como de traer fuerzas externas para respaldar tales esfuerzos que están destinados a ser inútiles", dijo el portavoz.

"Cualquier intento de provocar problemas o perturbar la situación no tendrá éxito".

El consejo marítimo y las fuerzas armadas filipinas no respondieron inmediatamente a las preguntas fuera del horario de oficina, mientras que la embajada filipina en Pekín no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos dijo en un comunicado que Japón, Filipinas y Estados Unidos realizaron ejercicios marítimos conjuntos en la Zona Económica Exclusiva de Filipinas desde el jueves hasta el sábado para fortalecer la cooperación regional y apoyar una región Indo-Pacífica libre y abierta.

"Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, defiende el derecho a la libertad de navegación y sobrevuelo y otros usos legítimos del mar y del espacio aéreo internacional, así como el respeto de los derechos marítimos en virtud del derecho internacional", afirmó.

Estados Unidos está con Filipinas, dijo el viernes el secretario de Estado Marco Rubio, rechazando lo que describió como "planes desestabilizadores" de China para un atolón disputado en el mar de China Meridional.

Las llamadas realizadas el domingo al Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón no obtuvieron respuesta fuera del horario laboral, y una persona que contestó a una llamada en el Ministerio de Defensa dijo que nadie podía responder a una consulta sobre el asunto durante el fin de semana.

China reclama casi todo el mar de China Meridional -una vía fluvial por la que circulan más de US$3 billones de comercio anual- a pesar de las reclamaciones coincidentes de Filipinas, Brunei, Malasia y Vietnam. (Reporte de Kevin Yao; Editado en Español por Ricardo Figueroa)