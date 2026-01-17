Ejército chino dice que monitorea los barcos de EEUU que transitan por el estrecho de Taiwán

SHANGHAI, 17 ene (Reuters) - El Ejército chino afirmó haber seguido y monitoreado el tránsito del destructor con misiles guiados USS Finn y del buque de reconocimiento oceanográfico USNS Mary Sears a su paso por el estrecho de Taiwán los días 16 y 17 de enero, según informó el sábado en una cuenta oficial de WeChat.

Un portavoz del Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación dijo en el comunicado que permanece "en alerta máxima en todo momento" para "defender de forma resuelta la soberanía y la seguridad nacionales".

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Casey Hall; editado en español por Carlos Serrano)