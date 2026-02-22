Ejército danés evacua a militar estadounidense de submarino frente a Groenlandia

El ejército de Dinamarca anunció el sábado que evacuó a un miembro de la tripulación de un submarino estadounidenses frente a las costas de Nuuk, capital de Groenlandia.

"El Mando Ártico evacuó esta tarde a un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense", indicó en redes sociales la entidad militar encargada de resguardar la soberanía danesa en el Ártico.

Según el comunicado, "un miembro de la tripulación requirió tratamiento médico de emergencia" y fue trasladado al hospital de Nuuk.

La evacuación se efectuó con un "helicóptero desplazado desde el buque de inspección Vaedderen", una fragata danesa basada en Nuuk que realiza misiones de vigilancia entre Groenlandia y las islas Faroe, dos territorios autónomos de Dinamarca.

Imágenes publicadas en línea muestran la vela de un submarino al emerger en lo que parece ser la bahía de Nuuk. La AFP no pudo verificar su autenticidad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que el control de Groenlandia es indispensable para la seguridad de su país y acusa a Dinamarca y Europa de no hacer suficiente para resguardar el territorio frente a las ambiciones de Rusia y China.

No obstante, Trump dio marcha atrás a sus amenazas de tomar el territorio tras firmar un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que abre la vía para conversaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos.