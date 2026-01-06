Ejército de Colombia debe defender soberanía y territorio ante posible incursión de EE. UU: canciller

BOGOTÁ, 6 ene (Reuters) -

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, dijo el martes que el Ejército debe defender el territorio y la soberanía nacional ante una eventual incursión militar de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió el domingo la posibilidad de una acción militar similar a la realizada en Venezuela y que terminó con la captura y derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

“Si llegase esa agresión, el Ejército debe defender el territorio nacional y la soberanía del país”, aseguró Villavicencio en una conferencia de prensa. La funcionaria afirmó que de acuerdo con el orden internacional, los Estados tienen derecho a su legítima defensa. (Luis Jaime Acosta)