Ejército de EE. UU. ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON (AP) — Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron el lunes que lanzaron ataques contra tres embarcaciones que presuntamente contrabandeaban drogas en aguas del Pacífico frente a Sudamérica, dejando ocho personas muertas.
Añadió en un comunicado publicado en redes sociales que los ataques fueron contra "organizaciones terroristas designadas". Dejaron tres muertos en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. No presentó evidencia.
La Casa Blanca ha dicho que Estados Unidos se encuentra en conflicto armado con los cárteles del narcotráfico mientras intenta frenar el flujo de drogas ilegales hacia el país.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
- 1
“El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
- 2
Gabigol, de posible héroe a villano: erró su penal y Cruzeiro se quedó afuera de la final de la Copa do Brasil
- 3
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
- 4
Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir