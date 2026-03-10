Ejército de EE.UU. ataca buques iraníes de tendido de minas, dice general estadounidense

WASHINGTON, 10 mar (Reuters) - El máximo general estadounidense dijo el martes que Estados Unidos estaba llevando a cabo ataques contra buques iraníes que colocan minas.

La guerra ha cerrado efectivamente el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que ha impedido a los petroleros navegar durante más de una semana y ha obligado a los productores a detener el bombeo al llenarse los almacenes.

"(El Mando Central de Estados Unidos) continúa hoy persiguiendo y atacando buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas", dijo a periodistas el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Caine añadió que, en los primeros 10 días de la campaña contra Irán, Estados Unidos había hundido o destruido más de 50 buques de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con intensificar la guerra con Irán si este bloquea los envíos de petróleo desde Oriente Medio, aunque predijo un rápido fin del conflicto. (Reporte de Phil Stewart, Idrees Ali, Susan Heavey y Katharine Jackson, edición de Michelle Nichols; Editado en español por Ricardo Figueroa)