Ejército de EEUU ataca radares de hutíes en Yemen tras desaparición de marino mercante

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ejército de Estados Unidos lanzó una oleada de ataques contra emplazamientos de radares operados por los rebeldes hutíes de Yemen después que un marino mercante desapareciera y el buque en que viajaba se incendiara en el último ataque hutí contra la navegación en el crucial corredor del Mar Rojo, informaron las autoridades el sábado.

Los ataques se producen en un momento en que las fuerzas navales estadounidenses enfrentan sus combates más intensos desde la Segunda Guerra Mundial, en su intento por contrarrestar la campaña hutí que, según los rebeldes, busca detener la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Sin embargo, las operaciones del grupo insurgente respaldado por Irán suelen alcanzar embarcaciones que no tienen nada que ver con el conflicto y han reducido a la mitad el tránsito por un corredor vital para los envíos de mercancías y energía entre Asia, Europa y Oriente Medio.

Los ataques estadounidenses destruyeron siete radares dentro del territorio controlado por los hutíes, indicó el Comando Central del ejército (CENTCOM, por sus siglas en inglés), que no detalló cómo fueron destruidos los objetivos y de momento no respondió a las preguntas de The Associated Press.

“Estos radares permiten a los hutíes apuntar a embarcaciones y poner en peligro la navegación comercial", explicó el CENTCOM en su comunicado.

Estados Unidos destruyó por separado dos barcos no tripulados cargados de bombas en el Mar Rojo, así como un dron lanzado por los hutíes sobre el mar, dijo.

Los hutíes, que mantienen el control de la capital del país, Saná, desde 2014, no reconocieron el ataque ni ninguna pérdida militar. Eso ha sido habitual desde que Estados Unidos comenzó a lanzar ataques aéreos dirigidos contra los rebeldes.

Por otra parte, el CENTCOM destacó que un marino del granelero Tutor, de bandera liberiana y de propiedad griega, seguía desaparecido tras el ataque del miércoles en que los hutíes impactaron al barco mercante con un bote no tripulado cargado de explosivos.

“La tripulación abandonó el barco y fue rescatada por el USS Philippine Sea y fuerzas aliadas", explicó el CENTCOM. “El Tutor sigue en el mar Rojo y está haciendo aguas lentamente".

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo informó el sábado por la tarde que el Tutor estaba “todavía en llamas y hundiéndose”.

El marino desaparecido es filipino, según la estatal Agencia Filipina de Noticias, que citó al secretario de Trabajadores Migrantes, Hans Leo Cacdac. Añadió que la mayoría de los 22 marinos del Tutor eran filipinos.

“Estamos tratando de localizar al marino en cuestión en el barco y rezamos para poder encontrarlo", dijo el viernes en la noche.

También el sábado, el CENTCOM afirmó que el buque M/V Anna Meta rescató a miembros de la tripulación del carguero M/V Verbena, que fue impactado el jueves en el Golfo de Adén, frente a la costa de Yemen, en dos ataques separados con misiles hutíes.

La tripulación abandonó el barco al no poder controlar el incendio. Un marino resultó gravemente herido.

Según el CENTCOM, el Verbena es un granelero de bandera de Palaos, propiedad ucraniana y operado por Polonia, que había atracado en Malasia y se dirigía a Italia cargado de madera.

Los hutíes han lanzado más de 50 ataques contra la navegación, han matado a tres marinos, se han apoderado de un buque y han hundido otro desde noviembre, según la Administración Marítima estadounidense. Una campaña de ataques aéreos encabezada por las fuerzas estadounidenses dejó al menos 16 muertos y 42 heridos el 30 de mayo, de acuerdo con los rebeldes.

La guerra en la Franja de Gaza ha causado la muerte de más de 37.000 palestinos, según las autoridades médicas de Gaza, y otros cientos han muerto en operaciones israelíes en Cisjordania. El conflicto comenzó cuando milicianos dirigidos por Hamás irrumpieron en Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas y tomando a unas 250 como rehenes.

“Los hutíes afirman actuar en nombre de los palestinos de Gaza. Sin embargo, atacan y amenazan la vida de ciudadanos de terceros países que no tienen nada que ver con el conflicto de Gaza”, declaró el CENTCOM. “La continua amenaza al comercio internacional causada por los hutíes, de hecho, hace más difícil la entrega de la asistencia que tanto necesita la población de Yemen, así como de Gaza.”

