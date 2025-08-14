Ejército de EEUU despliega fuerzas en el sur del Caribe para combatir a narcotraficantes

Por Steve Holland y Idrees Ali

WASHINGTON, 14 ago (Reuters) - Estados Unidos ha ordenado el despliegue de fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el sur del mar Caribe para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, dijeron el jueves a Reuters dos fuentes informadas sobre la decisión.

Las fuentes tenían pocos detalles de la operación, pero el presidente Donald Trump ha querido utilizar a los militares para perseguir las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales. El Pentágono había recibido instrucciones para preparar opciones.

Trump ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su Gobierno, parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.

El Gobierno en los últimos meses ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza y el tráfico de drogas. Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el Departamento de Defensa ha empezado a ordenar el despliegue de fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el sur del mar Caribe.

"Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región", dijo una de las fuentes.

El Gobierno del presidente Trump designó en febrero al cártel de Sinaloa de México y otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua como organizaciones terroristas globales, mientras Trump intensificaba la aplicación de la ley de inmigración contra presuntos miembros de pandillas.

El ejército estadounidense ya ha incrementado su vigilancia aérea de los cárteles mexicanos de la droga para recoger información y determinar la mejor forma de frenar sus actividades. Trump ha ofrecido anteriormente enviar soldados estadounidenses a México para ayudar a combatir el narcotráfico, una oferta que México dice haber rechazado.