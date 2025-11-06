Ejército de EEUU establecerá su presencia en una base aérea en Damasco: fuentes

Por Suleiman Al-Khalidi, Timour Azhari y Feras Dalatey

AMÁN/DAMASCO, 5 nov (Reuters) - Estados Unidos se dispone a establecer una presencia militar en una base aérea de Damasco para contribuir a hacer posible un pacto de seguridad que Washington está negociando entre Siria e Israel, según informaron a Reuters seis fuentes conocedoras del asunto.

Los planes de Washington para tener una presencia en la capital siria, de los que no se había informado previamente, serían una señal del realineamiento estratégico de Siria con Estados Unidos tras la caída el año pasado de su antiguo líder, Bashar al-Asad, aliado de Irán.

La base se encuentra en la puerta de entrada a las partes del sur de Siria que se espera que constituyan una zona desmilitarizada como parte de un pacto de no agresión con Israel. Ese acuerdo está siendo mediado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario estadounidense se reunirá el lunes en la Casa Blanca con su par sirio, Ahmed al-Sharaa, la primera visita de este tipo de un jefe de Estado sirio.

Reuters habló con seis fuentes conocedoras de los preparativos, incluidos dos funcionarios occidentales y uno de Defensa sirio, que confirmaron que Estados Unidos planea utilizar la base para ayudar a supervisar un posible acuerdo entre Israel y Siria.

El Pentágono y el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios sobre el plan. La Presidencia y el Ministerio de Defensa sirios tampoco contestaron a las preguntas sobre el plan enviadas a través del Ministerio de Información sirio.

Un funcionario de la administración estadounidense dijo que Estados Unidos "evalúa de manera constante su postura necesaria en Siria para combatir con eficacia al Estado Islámico y no hace comentarios sobre ubicaciones o posibles ubicaciones donde operan las fuerzas".

El funcionario pidió que se elimine el nombre y la ubicación de la base por razones de seguridad operativa. Reuters accedió a no revelar la ubicación exacta.

Un funcionario militar occidental dijo que el Pentágono aceleró sus planes en los últimos dos meses con varias misiones de reconocimiento a la base. Esas misiones concluyeron que su larga pista de aterrizaje está lista para su uso inmediato.

Dos fuentes militares sirias dijeron que las conversaciones técnicas se centraron en el uso de la base para operaciones logísticas, de vigilancia, de reabastecimiento y humanitarias, mientras que Siria mantendría la plena soberanía sobre las instalaciones.

Un funcionario de defensa sirio dijo que los estadounidenses llegaron en aviones militares de transporte C-130 para asegurarse de que la pista sirve. Un guardia de seguridad en una de las entradas de la base dijo a Reuters que los aviones estaban aterrizando allí como parte de unas "pruebas".

No está claro cuándo se enviará personal militar estadounidense a la base.

(Editado en español por Carlos Serrano)