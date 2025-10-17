Ejército de EEUU retiene en un buque a supervivientes rescatados tras ataque: fuentes

17 oct (Reuters) - El Ejército de Estados Unidos retiene a dos supervivientes a bordo de un buque de la Armada tras rescatarlos de un ataque el jueves contra una presunta lancha narcotraficante en el Caribe en el que murieron otras dos personas, dijeron el viernes a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.

La Administración del presidente Donald Trump informó al Congreso de que los ataques fueron parte de una guerra estadounidense contra el narcoterrorismo, lo que plantea la posibilidad de que los supervivientes del ataque sean los primeros prisioneros de guerra de esa campaña.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Reporte de Phil Stewart y de Idrees Ali Editado en español por Vivian Sequera)