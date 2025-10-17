Ejército de EEUU retiene en un buque a supervivientes rescatados tras ataque: fuentes
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
17 oct (Reuters) - El Ejército de Estados Unidos retiene a dos supervivientes a bordo de un buque de la Armada tras rescatarlos de un ataque el jueves contra una presunta lancha narcotraficante en el Caribe en el que murieron otras dos personas, dijeron el viernes a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.
La Administración del presidente Donald Trump informó al Congreso de que los ataques fueron parte de una guerra estadounidense contra el narcoterrorismo, lo que plantea la posibilidad de que los supervivientes del ataque sean los primeros prisioneros de guerra de esa campaña.
El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Reporte de Phil Stewart y de Idrees Ali Editado en español por Vivian Sequera)
Otras noticias de Narcoterrorismo
Más leídas
- 1
Placente, el sereno: en la valija del último hijo del pekermanismo viajan libros y cuadernos en blanco
- 2
Caso Vialidad: Máximo y Florencia Kirchner se resisten a que la Justicia le remate sus bienes
- 3
Adorni respondió por las críticas al Gobierno y arremetió contra Cristina por su reacción al encuentro Trump-Milei
- 4
Rebelión de los contadores contra la IA: una app argentina generó un conflicto en la disciplina