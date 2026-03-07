Ejército de Irán pide a Azerbaiyán que "Expulse a los sionistas" de su territorio

El ejército de Irán pidió este sábado a su vecino Azerbaiyán que "expulse a los sionistas" de su territorio para preservar la seguridad, un día después de que Bakú acusara a Teherán de planear ataques en su territorio.

Israel es un estrecho aliado de Azerbaiyán y un importante proveedor de armas. Irán acusa desde hace tiempo a Israel de utilizar el territorio azerbaiyano para operaciones de inteligencia.

"Declaramos al país vecino de Irán, la República de Azerbaiyán, como país musulmán, que expulse a los sionistas de ese país para evitar la expansión de la inseguridad en la región y no poner en peligro la seguridad de su pueblo y de la Irán islámica", apuntó un portavoz militar en un comunicado.

Azerbaiyán afirmó el viernes que había frustrado una serie de atentados terroristas iraníes previstos en su territorio, incluidos ataques contra un importante oleoducto, una sinagoga y líderes de la comunidad judía.

El jueves al menos cuatro drones se estrellaron en la región de Najicheván, incluido uno que impactó en un aeropuerto.

Azerbaiyán culpó a Irán, aunque Teherán negó responsabilidad en lo ocurrido y acusó a Israel de intentar montar una provocación.