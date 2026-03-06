Ejército de Israel anuncia lanzamiento de ataque "a gran escala" sobre Teherán

Israel anunció el sábado el lanzamiento de ataques "a gran escala" contra objetivos en Teherán, mientras que la radiotelevisión estatal iraní informó de una explosión en la zona oeste de la ciudad

"Las fuerzas israelíes han comenzado una ola de ataques a gran escala" contra objetivos gubernamentales en la capital iraní, señaló un comunicado militar israelí

El anuncio de la nueva ofensiva llegó justo después de que el ejército dijera que había detectado otra andanada de misiles iraníes dirigida hacia Israel

Se escuchó una serie de explosiones en Tel Aviv después de estos disparos iraníes, aparentemente procedentes de la interceptación de los misiles por parte de las defensas israelíes

El servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom, declaró no tener información sobre víctimas

El ejército publicó después un comunicado en el que señalaba que los habitantes podían abandonar sus refugios "en todas las regiones del país"