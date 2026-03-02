Ejército de Israel anuncia que "golpeó y desmanteló" la sede de la TV estatal iraní

El Ejército de Israel anunció la madrugada del martes que "golpeó y desmanteló" la sede de la radio y televisión pública de Irán (IRIB), ubicada en el norte de Teherán.

"La Fuerza Aérea de Israel golpeó y desmanteló el centro de comunicaciones del régimen terrorista de Irán", señaló un comunicado militar en referencia a IRIB.

"Las actividades que se desarrollaban en ese centro estaban dirigidas y eran ejecutadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. A lo largo de los años, la Autoridad de Radiodifusión de Irán ha pedido la destrucción del Estado de Israel y el uso de armas nucleares", añadió el texto.